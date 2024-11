O Secretário Regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, e a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, inauguraram na sexta-feira, nos Ginetes, concelho de Ponta Delgada, a empreitada de requalificação do Miradouro da Ferraria, mais conhecido como Miradouro da Ilha Sabrina.