Dia dos Açores comemora-se na segunda-feira no concelho da Lagoa

Segundo uma nota de imprensa do parlamento, a sessão solene, que regressa ao seu formato presencial após dois anos de pandemia de covid-19, terá início com a intervenção dos representantes dos grupos e das representações parlamentares da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.

Segue-se a intervenção do presidente do Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro, e do presidente do parlamento, Luís Garcia”.

Serão impostas pelos presidentes da Assembleia Legislativa e do Governo Regional 26 Insígnias Honoríficas Açorianas, que visam distinguir cidadãos e pessoas coletivas “que se notabilizarem por méritos pessoais ou institucionais, atos, feitos cívicos ou por serviços prestados à região”.

Na sessão de segunda-feira serão atribuídas sete Insígnias Autonómicas de Reconhecimento, três de Mérito Profissional, três de Mérito Industrial, Comercial e Agrícola e 13 Insígnias Autonómicas de Mérito Cívico.

No final da imposição das insígnias autonómicas serão interpretados os hinos dos Açores e de Portugal, pela Academia Musical da Associação Musical de Lagoa.

As comemorações do Dia da Região Autónoma dos Açores prosseguirão no exterior do auditório, com a atuação da Sociedade Filarmónica Lira do Rosário e da Sociedade Filarmónica Estrela d’Alva.

Seguir-se-á o tradicional almoço das sopas em honra do Espírito Santo, que serão servidas na Praça Nonagon e abertas à população, sendo acompanhadas pela atuação do Grupo Folclórico Grujola.

As comemorações da efeméride são uma organização conjunta da Assembleia Legislativa e do Governo Regional, na sequência da instituição do Dia da Região Autónoma dos Açores, pelo parlamento açoriano, em 1980, através do Decreto Regional n.º 13/80/A, de 21 de agosto, para “comemorar a açorianidade e a autonomia”.