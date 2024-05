Dezenas de manifestantes detidos em Los Angeles

Dezenas de polícias chegaram ao acampamento universitário e enfrentaram a resistência de centenas de manifestantes que tentavam remover barreiras de metal e madeira e outros objetos que impediam o acesso.

As ações dos agentes começaram na madrugada de hoje, quando a polícia lançou foguetes luminosos sobre o acampamento, segundo o jornal Los Angeles Times.

A estação televisiva CNN relatou várias tentativas anteriores da polícia de penetrar na área onde os manifestantes estavam entrincheirados, mas sem sucesso, quando diversas unidades do serviço de operações especiais participaram na operação.

Nos vídeos aos quais a rede teve acesso, é possível ver a polícia usando equipamento de choque, capacetes, máscaras de gás e braçadeiras quando começaram a realizar as detenções dos manifestantes.

Alguns dos manifestantes ajoelharam-se no chão, com os braços amarrados nas costas, enquanto os agentes os detinham e continuavam a tirar mais pessoas do ‘campus’ da universidade, levando-os para autocarros estacionados nas imediações.

Os incidentes ocorreram depois de os manifestantes se terem recusado a deixar as instalações da UCLA durante a noite, conforme tinha sido solicitado pelas autoridades.

A UCLA cancelou na quarta-feira as suas aulas após a intervenção policial no ‘campus’ na madrugada desse dia para travar confrontos violentos entre grupos de manifestantes pró-Israel e aqueles que exigiam o fim da guerra em Gaza.

A intervenção ocorreu depois de grupos de manifestantes pró-Israel vestidos de preto e com máscaras brancas terem confrontado estudantes instalados num acampamento no ‘campus’ universitário na noite passada para protestar contra a guerra de Israel contra o Hamas em Gaza.

A ação policial em Los Angeles soma-se aos incidentes semelhantes ocorridos em dezenas de universidades nos Estados Unidos nos últimos dias e que resultaram em várias centenas de detenções, as mais graves ocorrendo na Universidade de Columbia (Nova Iorque) e no estado de Wisconsin.