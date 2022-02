Dezasseis mortes e mais 3.794 infeções nas últimas 24 horas

Hoje estão internadas menos cinco pessoas, num total de 855, 178 das quais em cuidados intensivos, onde se mantêm o mesmo número de doentes nestas unidades desde quarta-feira.

Pelo segundo dia consecutivo, Portugal regista 16 mortes, mantendo-se nos níveis de óbitos registados em março.

A maioria das novas infeções por SARS-CoV-2 regista-se hoje nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (1.450) e Norte (1.455).

Os 16 óbito registados nas últimas 24 horas ocorreram maioritariamente na região Norte (7), seguido de Lisboa e Vale do Tejo (3), Centro, Alentejo e Algarve, dois em cada uma.

Nas últimas 24 horas a região norte ultrapassou Lisboa e Vale do Tejo em número de casos diários e óbitos.

Segundo os dados da DGS, até agora, morreram em Portugal 17.264 pessoas vítimas de covid-19: 9.061 homens e 8.203 mulheres.

Os casos de Covid-19 nas últimas 24 horas são, sobretudo, entre as faixas etárias dos 0 aos 59, totalizando 90% das novas infeções, sendo em maior número entre os 10 e os 39 anos.

Desde o início da pandemia, já foram diagnosticadas 947.038 pessoas com o SARS-CoV-2.

De acordo com a autoridade de saúde, Portugal tem agora 53.534 casos ativos (mais 546), tendo recuperado da infeção nas últimas 24 horas mais 3.232 pessoas, o que aumenta para 876.240 o número de recuperados desde o início da pandemia.

O número de contactos em vigilância está nos 81.851, mais 474 nas últimas 24 horas.

A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza agora no total 370.611 casos de infeção e a região Norte, 367.354, refere a DGS.

No Centro registaram-se 352 novos casos (127.779 no total), no Alentejo há mais 132 casos (32.874 no total) e no Algarve 281 novas infeções (total de 30.977).

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais óbitos (7.365), seguindo-se o Norte (5.394), o Centro (3.038), o Alentejo (979), o Algarve (383), a Madeira (70) e os Açores (35).