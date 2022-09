Detidos dois homens pelo crime de tráfico e cultivo de estupefacientes no Nordeste

De acordo com comunicado da PSP, um homem de 44 anos foi detido na freguesia da Achada, “pela presumível suspeita da prática do crime de tráfico/cultivo de estupefacientes., sendo apreendida uma planta de canábis, em fase adulta, com 2,35 de altura “.





Foi igualmente detido, “outro homem de 48 anos, na freguesia do Nordeste, pela presumível suspeita da prática do crime de tráfico/cultivo de estupefacientes, sendo apreendida uma planta de canábis, em fase adulta, com 1,60 de altura”.





Aos detidos foi-lhes aplicado as medidas de coação de termo de identidade e residência.