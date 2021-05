Dois homens detidos por dois crimes de homicídio, um na forma tentada, na Lomba da Maia

De acordo com comunicado, na madrugada de quarta-feira, um homem de 53 anos foi vítima de um tiro de caçadeira, na freguesia de Lomba da Maia, do concelho de Ribeira Grande.





A nota da PJ, refere que "a vitima mortal foi encontrado na via pública, apresentando ferimentos indiciadores de ter sido atingido com disparo de espingarda caçadeira, bem como da existência de uma segunda vítima, um jovem adulto com 18 anos, filho do falecido, igualmente atingido por disparo de arma da mesma tipologia, tendo sido prontamente transportado para unidade hospitalar".







"O conjunto de diligências realizadas permitiu a recolha de relevantes elementos probatórios e a identificação dos presumíveis autores dos factos, que foram localizados e detidos nesse mesmo dia, tendo sido ainda possível apreender as espingardas caçadeiras", explica a PJ.







Os factos ocorreram na sequência de um furto, comedido poucas horas antes, numa residência de férias das vítimas, cuja autoria atribuíram aos agora detidos.







Os arguidos, com 42 e 19 anos, serão presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas coativas tidas por adequadas.