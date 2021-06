Detido homem por atear fogo à mulher em São Miguel

Segundo comunicado, os factos ocorreram na ilha de São Miguel, na "madrugada do passado dia 26 de maio, quando a vítima se encontrava na sua residência, onde foi interpelada pelo marido, que lhe regou parte do corpo com um líquido potenciador da combustão e logo depois usou um isqueiro para atear o fogo".





As chamas foram "extintas com a ajuda do agressor e a vítima foi encaminhada para unidade hospitalar, onde permanece internada", explica a nota.





O detido de 38 anos, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.