PSP detém homem por furto de 13 quilos de cobre

Segundo um comunicado do Comando Regional da PSP dos Açores, o homem foi intercetado "na via pública", no decurso de uma "intervenção policial".

O suspeito estava "na posse de diversos fios de cobre", e após ter sido abordado, referiu que "tinha encontrado o material em local que não soube precisar, o que indiciou a possível origem ilícita", explica a polícia.

Depois do "contacto com os responsáveis de uma empresa", sediada no concelho da Ribeira Grande, a PSP conseguiu apurar a proveniência do cobre, que terá sido furtado do interior do armazém de uma empresa.