Detido homem por violência doméstica e tráfico de estupefacientes

A Divisão Policial de Ponta Delgada, através de elementos da Esquadra de Ponta Delgada, deteve em flagrante delito, um homem com 41 anos de idade, por suspeitas da prática do crime de violência doméstica e tráfico de estupefacientes.

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores, a detenção ocorreu após uma perseguição policial ao detido, momentos depois de este ter agredido a vítima dentro da sua viatura. A nota explica que a vítima projetou-se - com a viatura em movimento - para o solo.





No decurso da abordagem, foram apreendidas 37 plantas de Liamba que se encontravam no interior da viatura conduzida pelo detido, bem como após buscas domiciliarias, foi apreendido equipamento destinado à produção das plantas.