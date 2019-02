Detido homem por violência doméstica

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, foi detido, por elementos da Esquadra de Rabo de Peixe, um homem por extorsão e ameaça, à sua progenitora.





Na ilha do Faial, no âmbito do cumprimento de um mandado de busca e apreensão emanado pela Autoridade Judiciária, foi detido um homem, de 35 anos de idade, suspeito da prática de um crime de tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendido cerca de 119.33 gramas de Liamba e um telemóvel.





Em outra frente, o Comando Regional da PSP dos Açores, entre os dias 12 e 19 de fevereiro, realizou a Operação “No Namoro Não Há Guerra”.





Através das Equipas do Programa Escola Segura, foram realizadas ações de sensibilização, bem como outras iniciativas, junto da comunidade educativa, no âmbito da 'Violência no Namoro', privilegiando os estabelecimentos de ensino básico do 3.º ciclo e secundário.





Desta forma, foram efetuadas 37 ações de sensibilização, em 24 estabelecimentos escolares e sensibilizados 875 alunos, dos quais 75 foram contactados individualmente.