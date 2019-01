Detido homem por tráfico de estupefacientes na Horta

As mais lidas

Desta ação resultou na apreensão de, oito plantas de cannabis; três doses de liamba e diverso material utilizado no funcionamento da estufa.

Posteriormente, os militares realizaram uma busca domiciliária à casa do suspeito, onde foi detetada uma estufa artesanal para o cultivo de cannabis.

De acordo com comunicado, no âmbito de uma fiscalização num centro de distribuição de correio, a GNR detetou uma encomenda proveniente de Espanha, cujo remetente estava identificado como sendo um site de venda de sementes de plantas geneticamente derivadas de cannabis.

O Comando Territorial dos Açores da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal da Horta, deteve em flagrante delito, um homem de 27 anos, por tráfico de estupefacientes, na cidade da Horta.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok