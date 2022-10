Detido homem por posse de estupefacientes em Santa Maria

Em comunicado, a GNR adianta que a detenção ocorreu no concelho de Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, no decorrer de "uma ação de fiscalização", tendo os militares da Guarda "detetado no interior de um anexo de uma residência diversas folhas de liamba, em processo de produção e secagem".

"No seguimento da ação foi possível apurar que o suspeito estava na posse de 244 doses de liamba e uma planta de canábis", que foram apreendidas, informa a GNR, no mesmo comunicado.

O homem foi detido e constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Comarca dos Açores.