Detido homem por “fortes de indícios” de crimes de pornografia com menores

Em comunicado de imprensa, a PJ adianta que a detenção decorreu através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, em articulação com a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica.

“A detenção ocorreu no concelho de Ponta Delgada, ilha de São Miguel, na sequência de pesquisa a equipamentos informáticos do arguido, onde foram encontradas centenas de imagens, retratando crianças e adolescentes do género feminino, em poses e atividades pornográficas”, é referido na nota de imprensa.

Segundo a PJ, para obter as imagens pornográficas, o arguido utilizava “diferentes aplicações informáticas, através das quais aliciava as vítimas a enviarem fotografias e vídeos íntimos, com cariz sexual”.

“Na posse das imagens comprometedoras, o arguido alterava a sua atitude para com as vítimas, passando a exigir a remessa de mais ficheiros, com crescente grafismo pornográfico”, lê-se no comunicado.

A PJ indica ainda que o homem já foi presente às Autoridades Judiciárias, tendo sido aplicadas as medidas de coação de “proibição de acesso à Internet” e “proibição de adquirir ou ter na sua posse meios informáticos que permitam” o acesso à Internet.