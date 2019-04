Detido homem por danos numa ambulância e ofensas à integridade física

A PSP deteve um homem por ofensas à integridade física, provocadas a elementos do corpo de bombeiros, bem como por danos numa ambulância e num rádio portátil.

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores PSP, elementos da Esquadra de Ponta Delgada, detiveram na segunda-feira, um homem de 33 anos, por ofensas à integridade física, provocadas a elementos do corpo de bombeiros, por danos numa ambulância) e num rádio portátil.





Na Lagoa foi detido, na sequência de um acidente de viação, um homem de 47 anos, por condução de veículo, sob a influência de álcool, com uma TAS superior a 1,20 g/l.





Na Povoação foi detido um homem de 43 anos, por cumplicidade em crime de condução de veículo sem habilitação legal, por parte de menor de idade.





Na ilha das Flores, foi realizada uma operação de fiscalização, direcionada para a vertente ambiental, sendo detetadas duas infrações de natureza contraordenacional, por veículos em fim de vida sem encaminhamento para centro de recolha ou operador de desmantelamento autorizado, por parte dos seus proprietários.





Ocorreram 10 acidentes de viação, dos quais resultaram dois feridos ligeiros e danos materiais.