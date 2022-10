Segundo comunicado da PSP, a"pós ter sido ouvido pela Autoridade Judiciária competente foi-lhe mantida a medida de coação de Termo de Identidade e Residência".





"Com a presente detenção a Divisão Policial de Angra do Heroísmo continua a sua ação de presença, visibilidade e garantia da segurança junto dos estabelecimentos de ensino no sentido de potenciar o sentimento de segurança da respetiva comunidade escolar e população em geral", finaliza o comunicado.