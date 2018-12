Detido homem na Terceira pelo crime de tráfico de estupefacientes

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo DIAP da Praia da Vitória, localizou e deteve um homem, suspeito da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

De acordo com comunicado, a detenção ocorreu no decurso de uma investigação levada a cabo na ilha Terceira, em que foi realizada recentemente uma apreensão de haxixe suficiente para mais de mil doses individuais, na posse de uma jovem que também foi detida e com a qual estava fortemente conectado.

O detido, de 25 anos de idade, já com antecedentes, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida coativa de prisão preventiva.