Detido homem na Lagoa por ofensas à integridade física com recurso a arma branca

De acordo com comunicado, foi detido um homem de 35 anos, por ofensas à integridade física com recurso a arma branca (catana), a um outro homem de 33 anos, provocando-lhe lesões no antebraço direito, das quais necessitou de receber tratamento hospitalar.

Ainda na Lagoa e no âmbito de diligências de investigação de um crime de perseguição, foi detido, fora de flagrante delito, um homem de 28 anos, suspeito de perseguir de forma persistente, reiterada e obsessiva uma mulher de 31 anos.

Noutra frente, elementos da PSP do Nordeste detiveram um homem de 23 anos e uma mulher de 19 anos, por tráfico/cultivo de produto estupefaciente, tendo sido apreendido, no interior de uma residência, uma planta de Cannabis Sativa L com 0,70 cm de altura.

Na Ribeira Grande, em cumprimento de Mandado de Detenção e Condução, foi detido um homem de 39 anos, para ser conduzido ao Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo, para cumprir pena de prisão efetiva de 3 anos e 10 meses, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Elementos da Esquadra de Rabo de Peixe, também em cumprimento de Mandado de Detenção e Condução, detiveram um homem de 35 anos, para ser conduzido ao Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo, para cumprir pena de prisão efetiva de 2 anos e 4 meses, por diversos crimes contra propriedade.

Ainda em Rabo de Peixe, foi detido um homem de 24 anos, pela prática de um crime de evasão, nomeadamente por se encontrar em prisão domiciliária com pulseira eletrónica e ausentar-se da mesma.