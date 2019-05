Detido homem indiciado pela prática de incêndio em habitação na Lagoa

As mais lidas

O detido, de 53 anos de idade, sem ocupação laboral, foi presente às competentes autoridades judiciárias, com vista à aplicação das medidas coativas tidas por mais adequadas.

Não obstante a rápida atuação do bombeiros, que prontamente conseguiram extinguir o incêndio, foi criado perigo, não só para o resto da habitação, como também, por projeção das chamas, para outra casa contígua, onde residiam duas pessoas idosas e com dificuldades de locomoção.

Terá agido movido por motivos fúteis e num quadro de excesso de consumo de bebidas alcoólicas, indiciando-se que tenha utilizado como fonte de ignição um isqueiro ou cigarro aceso, com o qual deitou fogo a um dos quartos, propagando-se depois as chamas.

De acordo com comunicado, os factos ocorreram há dois dias, no concelho da Lagoa, em São Miguel numa casa de habitação que se encontrava devoluta e da qual já foi proprietário.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, identificou e deteve um homem, fortemente indiciado pela presumível prática do crime de incêndio.

