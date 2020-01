Detido homem em Rabo de Peixe por tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida

De acordo com comunicado do Comando Regional da PSP dos Açores, a detenção ocorreu na vila de Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande, na sequência de buscas domiciliária, tendo sido apreendidos 120 comprimidos DORMICUN; 49 SUSUTEX; 25 euros; uma arma branca (faca de abertura automática) e diverso material dado como furtado noutros inquéritos.

O detido foi presente no DIAP-Açores para aplicação das medidas de coação.

Em Ponta Delgada, foi detido, um homem de 21 anos, por condução de um veículo sob efeito de álcool, com uma TAS de 1,28g/l, interveniente em acidente de viação.

Refere ainda o comunicado que na ilha Terceira, elementos da PSP da Praia da Vitória, detiveram dois homens, de 27 e 57 anos, por furto em interiores de habitações.

Ainda na Terceira e no seguimento de cumprimento de mandado de detenção para cumprimento de pena, foi detido um homem de 29 anos, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo, para a fim cumprir cinco meses de pena efetiva, pelo crime de desobediência.

Na ilha das Flores, foi detido um jovem de 21 anos, suspeito da prática de um crime de falsificação de veículo a motor, em virtude de, em ato de fiscalização, ter sido detetado que as características do ciclomotor que conduzia, não coincidiam com as constantes no documento de identificação do veículo.