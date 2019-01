As mais lidas

O homem acabou por ser identificado por um segurança do local que contactou a Polícia de Segurança Pública.

Segundo as informações recolhidas pelo Açoriano Oriental, o detido é suspeito de praticar atos exibicionistas para jovens adolescentes. Foram apresentadas queixas na PSP de Ponta Delgada por três raparigas, com idades entre os 13 e 14 anos.

Um homem, de 78 anos, foi detido quarta-feira pela presumível autoria do crime de importunação sexual no jardim António Borges, em Ponta Delgada.

