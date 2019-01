Detido dois homens por suspeita da prática do crime de roubo

A Divisão Policial de Ponta Delgada, através da Brigada de Investigação Criminal da Esquadra da Ribeira Grande, deteve dois homens, por suspeitas da prática do crime de roubo na forma tentada.

De acordo com comunicado, o crime ocorreu no interior de uma residência, sita na freguesia da Conceição, concelho da Ribeira Grande e em que foi vítima uma mulher de 65 anos.





As autoridades procederam à identificação e subsequente detenção fora de flagrante delito, em cumprimento de mandados de detenção, dos dois homens de 43 e 56 anos, por em conjugação de esforços e com recurso a ameaça com uma arma branca e agressões, terem procurado subtrair, à referida vítima, uma quantia monetária indeterminada.





Presentes a tribunal foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva a ambos os detidos.