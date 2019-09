Detidas seis pessoas depois de interceção de veleiro com cocaína perto dos Açores

As mais lidas

Um total de 795 quilos de cocaína estavam escondidos em compartimentos junto do casco do barco que chegou ao final da manhã ao porto de Las Palmas de Gran Canaria.

O cruzamento de informação feito pelas forças de segurança de Portugal, Reino Unido e Sérvia já permitiu a detenção de seis pessoas – três marinheiros do veleiro (um sérvio, um mexicano e um russo) e outros três esta manhã na Sérvia.

A interceção da embarcação “Seascape”, de bandeira norte-americana, foi feita esta manhã pela polícia espanhola com a cooperação de forças de segurança de outros países europeus, segundo o inspetor-chefe da Unidade de Drogas e Crime Organizado da Polícia Nacional Alberto Morales.

Seis pessoas foram detidas, esta segunda-feira, na sequência da interceção em águas internacionais, perto do arquipélago dos Açores, de um veleiro com quase 800 quilos de cocaína fretado por uma organização mafiosa sérvia.

