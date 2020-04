Detenções por desobediência na Ribeira Grande

Elementos da esquadra da Ribeira Grande detiveram, ontem, dois homens de 18 e 25 anos pela prática do crime de desobediência, os quais, após terem sido abordados na via pública e devidamente notificados do dever de recolhimento, foram abordados momentos depois na via pública, sem justificação para o efeito, violando desta forma o referido dever, refere comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP.



Na Vila de Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande, foi detido, igualmente pela prática do crime de desobediência, um homem de 22 anos.



No âmbito da Operação 'Páscoa em casa', foram detidas cinco pessoas por desobediência no que diz respeito ao dever de recolhimento.



Foram efetuados cinco contactos de situações referenciadas, em termos de violência doméstica, tendo sido feita uma detenção.



O Comando Regional dos Açores da PSP realizou, ainda no âmbito da operação 'Páscoa em casa', 31 operações de fiscalização das quais 19 de trânsito e 12 de sensibilização, tendo sido fiscalizadas 2331 viaturas e 2461 pessoas.