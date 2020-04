Detenções por desobediência

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, elementos da esquadra da Ribeira Grande detiveram dois homens de 29 e 33 anos, pela prática do crime de desobediência. Estes, após terem sido abordados na via pública e devidamente notificados do dever de recolhimento, foram intercetados momentos depois na via pública, sem justificação para o efeito, violando desta forma o referido dever.



Entretanto, elementos da esquadra de Trânsito da Divisão Policial de Ponta Delgada detiveram um homem de 25 anos, por condução de um veículo sem habilitação legal.



Na Praia da Vitória, foi detido um homem de 57 anos por desobediência, após ter sido intercetado a conduzir um veículo, encontrando-se a cumprir uma sanção acessória de inibição de conduzir.



Também na ilha Terceira, elementos da Esquadra de Investigação Criminal, detiveram um homem de 42 anos por desobediência após ter sido intercetado a conduzir um veículo apreendido por falta de atualização do certificado de matrícula.



Na terça-feira ocorreram cinco acidentes de viação, dos quais resultaram danos materiais.