Detenções por crime de tráfico de estupefaciente

Na ilha dos Faial, elementos da Esquadra de Santa Cruz das Flores, no âmbito de uma operação de identificação e controlo de suspeitos, e da efetivação de dois mandados de busca e apreensão emanados pela Autoridade Judiciária, foi constituído arguido e submetido a termo de identidade e residência um homem de 38 anos de idade, suspeito da prática de um crime de furto, numa empresa de construção civil, sendo detetados e apreendidos vários objetos e ferramentas elétricas.

A este homem, foi apreendido 12 doses de haxixe e outros utensílios na prática do crime de tráfico de estupefaciente.

Foi detido um homem, de 33 anos, em Ponta Delgada, pelo crime de tráfico de estupefaciente, refere comunicado do Comando Regional da PSP dos Açores.

