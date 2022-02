Detenções na Ribeira Grande pelo crime de violência doméstica

De acordo com comunicado, foi detido um homem de 30 anos, no concelho da Ribeira Grande, no âmbito da execução de um mandado de detenção, através da Brigada de Investigação Criminal da Esquadra da Ribeira Grande, pela prática do crime de violência doméstica. Ao detido foi-lhe aplicado nova medida de coação, a mais gravosa, de prisão preventiva.





Na execução de um mandado de detenção, emanado pela Autoridade Judiciária competente, no concelho da Ribeira Grande, foi detido um indivíduo de 46 anos, para eventual aplicação de novas medidas de coação, pelo crime de violência doméstica. Ao arguido, após interrogatório, foi-lhe aplicada as medidas de proibição de permanência da habitação das vítimas (progenitores), bem como a proibição de estabelecer qualquer contactar com os mesmos.





Foi detido, ainda, um homem de 33 anos, na Vila de Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande, pela prática do crime de violência doméstica contra a sua companheira.





Em outra frente, a PSP deteve uma mulher de 38 anos, também no concelho da Ribeira Grande, para cumprimento de dois meses de prisão efetiva, pelo crime de furto qualificado.





Já, no âmbito da atividade operacional regular desenvolvida pela Divisão Policial de Angra do Heroísmo, ilha Terceira, foi realizado uma operação de fiscalização rodoviária, no concelho de Angra do Heroísmo, tendo sido detetadas nove infrações de natureza contraordenacional.





A Divisão Policial da Horta, ilha do Faial, levou a efeito um conjunto de ações que culminaram com a realização de uma operação de fiscalização de controlo de velocidade, com recurso ao equipamento de RADAR, no concelho da Horta, tendo sido detetadas 10 infrações de natureza contraordenacional, por excesso de velocidade.