Despensas de Rabo de Peixe são foco de exposição no Tremor

A Casa do Espírito Santo da Bandeira da Beneficência, localizada na rua do Rosário, em Rabo de Peixe, vai ser um dos 30 palcos da sexta edição do festival Tremor e dará também espaço à exposição fotográfica do espanhol Rubén Monfort que incidiu o seu olhar sobre uma das mais singulares e expressivas tradições da vila ribeira-grandense: as despensas.

A exposição reúne 17 fotografias e é resultado de uma residência artística que decorreu entre janeiro e junho de 2018.







