Desmantelada rede de tráfico de droga em Rabo de Peixe

A devolução de fundos comunitários pela Região, a interdição da via de acesso à Ferraria por causa de derrocadas e a entrega pela Câmara Municipal de cartas de Antero de Quental à Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada são outros dos temas tratados no jornal hoje publicado, onde o Desporto noticia que Santa Clara diz não à Europa.

Nesta edição, destaque para um trabalho sobre a visão do 25 de Abril pelos jovens políticos açorianos, nascidos já depois da Revolução.

