Desemprego desce 11,1% em dezembro nos Açores

Paula Andrade, que falava no final de uma visita a uma agência de viagens, no âmbito do programa CPE-Premium, que visa o apoio à criação do próprio emprego de beneficiários de prestações de desemprego, salientou que, “de acordo com o IEFP, registou-se uma diminuição de 11,1% do desemprego nos Açores no mês de dezembro, comparativamente ao período homólogo”.

Citada em nota do executivo, a diretora referiu que "a descida verificada no número de desempregados em novembro representa menos 959 pessoas em relação ao ano anterior”, afirmou a Diretora Regional, acrescentando que, “no final de dezembro, estavam inscritos 7.697 desempregados à procura de primeiro ou novo emprego”.

Por outro lado, Paula Andrade adiantou que, no que diz respeito às colocações, isto é, a resposta a ofertas de emprego, “houve, em dezembro, uma subida na ordem dos 46,5%, face a dezembro de 2017”.

“Quanto aos pedidos de novos postos de trabalho, registaram também um aumento, de 29,5%”, disse a Diretora Regional, frisando que “a criação de mais emprego, melhor remunerado e a promoção do empreendedorismo e da atividade económica são prioridades para o Governo dos Açores".