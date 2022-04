Deputado regional José Pacheco é candidato às eleições do Chega/Açores a 23 de abril

Em nota de imprensa, a comunicação do Chega avança que a “estrutura Regional do Chega/Açores vai a votos no próximo dia 23 de abril, para eleger a Comissão Política Regional e a Mesa Regional”.

No mesmo comunicado, o partido avança que o deputado no parlamento açoriano José Pacheco “vai encabeçar uma lista de candidatos aos órgãos regionais” para “dar continuidade ao trabalho que tem vindo a desempenhar enquanto representante do Chega nos Açores”.

“O objetivo é que o Chega tenha implementação em todas as ilhas, mostrando a força que temos também na região, onde somos o terceiro partido mais votado, à semelhança do que acontece na Madeira e no continente”, refere o partido, que ficou em quarto lugar nas últimas eleições regionais de 2020.

Para 30 de abril, está previsto o congresso regional do Chega nos Açores, em Ponta Delgada, que vai contar com a presença do presidente nacional do partido, André Ventura.

“José Pacheco conta nestas eleições com todos os militantes e refere a intenção de implementar o Chega em todas as ilhas dos Açores, apesar da descontinuidade territorial do arquipélago”, lê-se ainda na nota de imprensa.

No dia do sufrágio, as duas mesas de voto, uma em São Miguel e outra na Terceira, vão funcionar das 10h00 às 17h00.

Com 5,06% dos votos, o Chega foi a quarta força política mais votada nas eleições açorianas de 2020, atrás de PS, PSD e CDS, conseguindo eleger dois deputados.

Atualmente, o partido só tem um deputado no parlamento açoriano, depois de Carlos Furtado, que também presidiu ao Chega/Açores, ter passado a independente, após ter perdido a confiança política de André Ventura a 14 de julho de 2021.

Nessa altura, Carlos Furtado também abandonou a presidência do Chega/Açores, que ficou sem uma liderança formal desde então, após terem sido conhecidas várias divergências públicas entre Carlos Furtado e José Pacheco.