Deputado do PS/Açores preocupado com o atraso do início das obras de reconstrução do porto das Lajes do Pico

“Essa intervenção foi toda preparada na legislatura passada, porque foi considerada uma obra urgente. Agora, sem que se compreenda porquê, a obra que já está adjudicada há três meses ainda não avançou e os danos têm vindo a agravar-se”, alertou o deputado em comunicado.

Num requerimento entregue na Assembleia Legislativa dos Açores, os deputados do PS/Açores, eleitos pela ilha do Pico, realçam todo o trabalho que foi feito pela Portos dos Açores, durante o Governo do Partido Socialista, para que este fosse um processo célere e questionam o novo Governo Regional, que apenas tem que celebrar o contrato programa com a Portos dos Açores para permitir o início de uma tão importante obra, refere a nota.

Para Miguel Costa “uma vez que a obra já deveria estar em curso”, importa saber se “o Governo tem noção da evolução dos danos verificados no molhe de proteção do porto das Lajes do Pico e as suas implicações caso a obra não avance no imediato”. Em nome da transparência, perguntam ainda se “há alguma especial razão para o Governo estar a atrasar esta intervenção que é de uma urgência imperiosa?”.

Miguel Costa alerta para “o agravamento da situação e risco de colapso de parte de estrutura do molhe” que pode pôr em causa “a proteção de pessoas e bens, na Vila das Lajes do Pico”. Foi, aliás, nesse sentido que a empresa Portos dos Açores avançou com o procedimento “para a reabilitação e prolongamento do molhe de proteção, bem como reparação dos danos e melhorias a considerar no interior do porto”.