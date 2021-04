Depressão LOLA afeta a partir de hoje grupos ocidental e central dos Açores

Num comunicado, a delegação dos Açores do IPMA adianta que a depressão deverá encontrar-se, na madrugada de quinta-feira, "centrada a cerca de 300 quilómetros a norte/nordeste do Corvo", prevendo-se "um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas entre 120 a 130 quilómetros por hora nos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) e até 100 quilómetros por hora no grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria).

"Os efeitos irão fazer-se sentir nos Grupos Ocidental e Central a partir da tarde de hoje sendo o período mais crítico na quinta-feira", explica a meteorologista Elsa Vieira no comunicado.

Segundo a nota, está prevista precipitação, por vezes forte, e também um aumento da agitação marítima com ondas de seis a sete metros de altura significativa nas nove ilhas açorianas.