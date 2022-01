Depois da estreia nos Açores, 'Ilhas' chega ao D. Maria II a 13 de janeiro

Depois da estreia no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, a 10 de dezembro, o espetáculo estará agora em cena na Sala Garrett do D. Maria II, de 13 a 23 de janeiro.

Com encenação de Miguel Seabra e dramaturgia de Natália Luiza, 'Ilhas'mergulha “nas idiossincrasias do arquipélago dos Açores, procurando transformar em matéria cénica a singularidade identitária deste território português e criar um modo de comunicar inspirado nos seus hábitos, ritos e mitos”, refere nota de imprensa.

Em palco, os atores Ana Santos, David Medeiros, Emanuel Arada, Joana de Verona, Miguel Damião e Rosinda Costa “contornam o recurso à palavra como forma dominante de comunicar, num espetáculo onde as linguagens gestual, plástica e musical se revelam como os principais veículos de expressão”.

Saliente-se que 'Ilhas' é uma produção do Teatro Meridional, em coprodução com o Teatro Nacional D. Maria II e o Teatro Micaelense, que se insere no Projeto Províncias, desenvolvido pelo Teatro Meridional desde 2003, com o objetivo estudar e trabalhar artisticamente a partir de várias regiões do país.

Deste projeto, recorde-se, resultaram já outros quatro espetáculos, inspirados nas regiões do Alentejo (Para Além do Tejo, 2004), Trás-os-Montes (Por Detrás dos Montes, 2006), Guimarães (Por Causa Da Muralha, Nem Sempre Se Consegue Ver a Lua, 2012) e Minho (Ca_Minho, 2019).