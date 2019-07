As mais lidas

"Escolas de São Miguel deviam ter ensino articulado de dança", "Carlos Moedas traz Roteiro da Ciência aos Açores", "Governo garante médico de família para todos os micaelenses", "Aulas do próximo ano letivo começam a 16 de setembro" são outros destaques desta edição. No desporto, é título de Primeira Página: "Miguel Alves sagra-se campeão nacional de 200 metros planos".

"Demolida obra ilegal no Porto Formoso" é a manchete desta quarta-feira do Açoriano Oriental.

