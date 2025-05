Delegação da Assembleia Legislativa participa em encontro nos Estados Unidos da América

“Durante quatro dias, a deputada Délia Melo, do grupo parlamentar do PSD, bem como os deputados José Eduardo, do grupo parlamentar do PS, e José Mendonça, da representação parlamentar do PPM vão trocar experiências com participantes das administrações estaduais dos EUA [Estados Unidos da América] e representantes políticos de várias regiões do mundo sobre políticas públicas”, indicou a ALRAA em comunicado.

Segundo a nota, do programa consta a sessão oficial de boas-vindas aos participantes, que terá lugar no domingo, seguindo-se a realização de diversos painéis e mesas redondas sobre temáticas como desenvolvimento económico, educação, saúde, comércio, tecnologia e inteligência artificial, transportes e sustentabilidade.

A ALRAA participa na Conferência Nacional de Legislaturas Estaduais desde 2012, “com o intuito de fortalecer as políticas regionais através da colaboração e do intercâmbio de ideias com legisladores de todo o mundo”.