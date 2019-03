Défice nos Açores é culpa da "destruição da SATA" e de Vasco Cordeiro

O PSD/Açores sublinhou que o aumento do défice na região em 2018 "resulta da destruição da SATA levada a cabo pelo presidente do Governo Regional", acusando ainda Vasco Cordeiro de "incompetência" na gestão da transportadora.

"Vasco Cordeiro desculpa-se com a SATA para justificar o descalabro das contas públicas, mas esquece-se de dizer que é o principal responsável pela grave situação em que a companhia aérea regional se encontra", sustenta o PSD/Açores, em nota enviada à imprensa em nome da Comissão Política Regional do partido.

Os sociais-democratas defendem ainda que o "facto de o défice público da região ter mais que duplicado em 2018" resulta "da destruição da SATA levada a cabo pelo presidente do Governo Regional", e "se não fosse a incompetência de Vasco Cordeiro, que fez a SATA perder 200 milhões de euros em dez anos, a companhia aérea regional não estaria na grave situação em que se encontra".

Os açorianos, prossegue o partido liderado por Alexandre Gaudêncio, "já estão a pagar a fatura da incompetência" do chefe do executivo açoriano, "ao serem obrigados a injetar dezenas de milhões de euros dos seus impostos para tapar o buraco que a governação socialista criou" na transportadora aérea da região.

Na quarta-feira, o presidente do Governo dos Açores tinha pedido "tranquilidade" ao PSD/Açores na análise às contas macroeconómicas da região, lembrando que a criação de riqueza é, no arquipélago, superior à média nacional, da União Europeia e da zona euro.

"É pena que esse partido [PSD] enverede por uma crítica que denota algum desprezo e até alguma arrogância na apreciação de um crescimento económico de 2,3% em termos reais, e que antes de fazer essa crítica não tenha tido o cuidado de estudar o que se passa a nível europeu e até nacional", declarou o presidente do executivo socialista, Vasco Cordeiro, aos jornalistas, à margem da visita estatutária do executivo à ilha das Flores.

Para o governante, "se houvesse um bocadinho de serenidade e tranquilidade" no PSD, seria entendido que Portugal "cresce, em termos de criação de riqueza, acima da zona euro e da União Europeia (UE), e os Açores crescem acima" da média nacional, da zona euro e da UE.

"O que se estima é que em 2018 a criação de riqueza na UE tenha crescido 1,9%. Na zona euro o que se estima é que a criação de riqueza tenha crescido 1,8%. No nosso país estima-se que no ano passado tenha crescido 2,1%. E nos Açores o que se estima é que a criação de riqueza tenha crescido 2,3%", prosseguiu Vasco Cordeiro.

Sobre o défice da região, o chefe do executivo açoriano diz que "só por má fé não se percebe o que aconteceu em 2018", falando numa "situação clara, pontual", que teve que ver com uma garantia financeira dada à transportadora aérea SATA.

O défice da Administração Regional dos Açores de 2018 agravou-se em 74,1 milhões de euros, para 126 milhões, resultado explicado por uma garantia dada à SATA no valor de 76 milhões de euros, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo a primeira notificação de 2018 relativa ao Procedimento por Défices Excessivos, remetida na terça-feira pelo INE ao Eurostat, o aumento do défice na região "é explicado pelo registo como transferência de capital, com impacto na necessidade de financiamento, da concessão de uma garantia e de um aumento de capital do Governo Regional" à SATA no valor de 76 milhões de euros.

No que refere à dívida pública, o aumento nos Açores foi de 1.690,4 milhões de euros para 1.859 milhões.