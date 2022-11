Daniela Arruda e Sara Azevedo recebem prémio 'José Inácio Cardoso'

Os prémios foram entregues no “Jantar do Empresário”, organizado pela CCAH, que teve lugar na Escola Profissional da Praia da Vitória, contando com a presença de cerca de cinco dezenas de empresários, bem como do vice-presidente do Governo Regional e do Fundador do Fórum Portugal-Qatar, que foram os oradores convidados, indica nota de imprensa.





Na ocasião, Marcos Couto, presidente a Câmara do Comércio de Angra, realçou a importância do prémio para uma “abertura cada vez maior da Associação Empresarial à sociedade, ao setor educativo e à juventude”.





O vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima destacou “o papel essencial do setor privado para a criação de riqueza”, realçando a “importância da educação e qualificação para a construção de uma Região mais rica e inclusiva”.





Por seu turno, Nuno Anahory, Fundador do Fórum Portugal-Qatar, destacou o “enorme potencial das relações económicas entre o Qatar o os Açores”, e adiantou uma previsível missão empresarial de potenciadores investidores à Região, no início de 2023.





As vencedoras, Daniela Arruda e Sara Azevedo, tiveram direito a um prémio monetário de 1.000 euros cada uma, oferecido pela CEMAH, bem como a um cartão gold CCAH que dá acesso gratuito às formações promovidas pela associação empresarial, e a mentoria especial com Duarte Pedreira. O banqueiro, diretor de mercados emergentes e fronteiriços do FIG - Crown Agents Bank, é descendente de José Inácio Cardoso, um dos negociantes da cidade de Angra do Heroísmo que impulsionaram o associativismo comercial na ilha Terceira, e que fundaram a associação comercial da ilha, em abril de 1852.





Daniela Arruda é natural de Angra do Heroísmo. Mestre em Sociologia, com média de 16 valores na especialidade em Sociologia do género, pelo ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa. Participou em associações de proteção do meio ambiente e desenvolve atualmente o projeto "Conversas sem Género", nas escolas da ilha Terceira, onde aborda as desigualdades entre os dois géneros e das consequências que produzem tanto nas mulheres, como nos homens. Pretende criar e desenvolver uma Associação de Apoio à Agressão Sexual.





Sara Azevedo é natural de Angra do Heroísmo. Técnica de vendas, terminou o Curso Técnico-profissional na Escola Profissional da Santa Casa de Angra do Heroísmo com média de 18,2 valores, e várias referências no quadro de honra da escola. Foi campeã regional de canoagem. Pretende prosseguir os estudos mal termine o estágio que vai iniciar em breve.





Em 2023 a cerimónia de atribuição da 3ª edição do Prémio José Inácio Cardoso vai realizar-se na ilha de São Jorge.