O técnico vila-condense, que curiosamente está a cumprir a sua segunda passagem pelos Açores (a primeira, em 2016/2017, foi na II Liga), é agora o terceiro treinador com mais jogos pelos encarnados de Ponta Delgada no principal escalão do futebol português, ultrapassando no ranking Carlos Alberto Silva.



O técnico brasileiro, bicampeão nacional pelo FCPorto, esteve nos Açores na temporada 2002/2003 a tentar evitar a despromoção do Santa Clara, conduzindo a equipa em 23 partidas. Naquele período somou apenas cinco vitórias: quatro em casa e uma fora.



Daniel Ramos segue agora no terceiro lugar do pódio, atrás de Manuel Fernandes e João Henriques. O atual treinador, refira-se, já conquistou nove vitórias, quatro no Estádio de São Miguel e cinco fora dos Açores.



Manuel Fernandes, o técnico que pela primeira vez conduziu o Santa Clara à I Liga, é o treinador com mais jogos feitos pelo clube neste patamar competitivo. O grande goleador de Alvalade soma 72 jogos pelos encarnados, conseguindo 17 vitórias no total: 13 em casa e apenas quatro fora de portas.



Já o atual treinador do Vitória de Guimarães é o segundo com mais jogos pela equipa na I Liga, 68 no total, mas João Henriques é o totalista de vitórias:são 22 triunfos, 11 dos quais na condição de visitado e igual número como visitante.



Carlos Manuel, campeão da II Liga com o Santa Clara em 2000/2001, apenas disputou sete jogos na I Liga, onde obteve dois triunfos, ambos em casa.