Danças e bailinhos de Carnaval da ilha Terceira devem ser mais divulgados

Cultura e Social

A Câmara Municipal de Vila Franca do Campo promove os “Cantares às Estrelas”, na noite de 2 de fevereiro, com a participação de 12 grupos, com quase 500 cantadores, provenientes de quatro concelhos de São Miguel, nomeadamente, Vila Franca do Campo, Ponta Delgada, Nordeste e Ribeira Grande.