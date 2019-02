"Dados do INE evidenciam descida da taxa de desemprego nos Açores em 2018"

A diretora regional do Emprego e Qualificação Profissional afirmou que os dados do emprego divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) “confirmam a trajetória favorável” do emprego nos Açores nos últimos anos.

“De acordo com o INE, verifica-se uma diminuição da taxa de desemprego para 8,5% no quarto trimestre de 2018 e uma taxa média anual de 8,6%”, salientou Paula Andrade, citada em nota do executivo, altura em que realçou que os dados validam “a consolidação da tendência de decréscimo da taxa de desemprego verificada desde 2013 e o crescimento do emprego”.





A diretora regional do Emprego e Qualificação Profissional sublinhou ainda que os dados demonstram um “crescimento sustentado” do emprego nos Açores, revelando, para além do aumento da população ativa, que “a média de 2018 foi de quase 111.800 empregados, representando, no espaço de um ano, mais 553 postos de trabalho, ou seja, o maior valor anual desde 2011”.





Paula Andrade afirmou, por outro lado, que se verificaram aumentos da população empregada em todos os setores de atividade.