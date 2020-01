Amanhã

Dádiva de sangue na Escola Secundária da Ribeira Grande

A equipa de Promoção de Saúde em Meio Escolar (EPSME) da Escola Secundária da Ribeira Grande, em conjunto com o Serviço de Hematologia do Hospital do Divino Espírito Santo, realiza amanhã, dia 15 de janeiro, uma sessão de dádiva de sangue.