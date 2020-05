'Cultura em Sua Casa' regressa a 31 de maio com novas ofertas culturais

O programa tem início, como habitualmente, às 10h00, e "dá voz" ao Património Cultural, com Pedro Freire, Guia-Intérprete, num programa gravado nas Sete Cidades, indica nota de imprensa.

Às 11h00, tem lugar a representação (gravada na Avenida do Mar) de "Teoria da Obstipação", com Gilberto Cardoso e Mário Sousa.

Às 12h00, regressa o Património Cultural, com Paulo Bettencourt, Guia-Intérprete, que aborda "A Cultura do Ananás”, programa gravado nas Estufas de Ananases Boa Fruta. A música volta às 13h00, com Raul Damásio e Clayton Carneiro.

Pedro Freire é licenciado em Biologia e Geologia pela Universidade dos Açores, e é Guia-Intérprete Regional desde 2007. Tem uma vasta experiência como guia em todas as ilhas do arquipélago e esteve ligado à formação e orientação de muitos jovens guias-intérpretes nos Açores.

Gilberto Cardoso é ator e encenador de teatro de amadores. Criou, nos últimos 20 anos, e em diversos concelhos da ilha de São Miguel, grupos de Teatro (TaL - Teatro amador de Lagoa; TEA Trupe; Grupo de Teatro da Academia e TEDORE).

Mário Sousa é ator e encenador, sendo igualmente responsável pelo Atelier de Expressão Dramática da Academia das Expressões, pelo Grupo de Poesia Palavras Sentidas da Academia Sénior da Universidade dos Açores e colaborador da Boneca de Trapos na criação de diversos espetáculos infantis.

Gilberto Cardoso e Mário Sousa representam "Teoria da Obstipação", uma sequência de sketches humorísticos em que as teorias da conspiração sucedem-se. O texto e encenação são de Gilberto Cardoso.

Paulo Jorge Bettencourt vive nos Fenais da Luz e exerce a atividade de Guia-Interprete desde 1995, nos Açores. Apresentará a Cultura do Ananás no concelho de Ponta Delgada, designadamente na freguesia da Fajã de Baixo.

Clayton Carneiro, músico e produtor brasileiro, vive há 18 anos em Ponta Delgada. Conseguiu fazer chegar a sua música a mais de 60 países e como pianista/teclista acompanhou inúmeros artistas desde o início da sua carreira de quase 30 anos.

Raul Damásio nasceu em Salvaterra de Magos e vive em Ponta Delgada desde 1978. Iniciou o seu percurso 10 anos depois de ter chegado a esta cidade e, apesar do seu trabalho estar maioritariamente ligado a covers, nos anos 90 faz parte da banda de originais Alta Frequência. Atualmente, é vocalista das bandas StereoMode e Os Académicos. Atua regularmente com o músico Mário Jorge Raposo e com Clayton Carneiro em locais de animação noturna e festas particulares.