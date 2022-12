Mundial2022

Croácia nas meias-finais ao eliminar Brasil nos penáltis

A Croácia qualificou-se para as meias-finais do Mundial de futebol de 2022, ao vencer sensacionalmente o pentacampeão Brasil por 4-2 no desempate por penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, no primeiro encontro dos quartos de final.