Cristina Canto Tavares destaca dinamismo da AJAV na exposição Foc’ARTE

Presente na inauguração do projeto de fotografia, a autarca destacou “a adesão dos jovens a esta segunda edição do Foc’Arte, encontrando na iniciativa sinais claros de uma “juventude participativa, criativa e dinâmica no concelho”, disse citada em nota de imprensa.





Cristina Canto Tavares fez questão de sublinhar o pertinente papel da AJAV, cuja “missão e objetivos a Câmara Municipal de Ponta Delgada tem apoiado em variadas atividades”, ou não visassem a ocupação dos tempos livres dos jovens através de iniciativas ligadas ao ambiente, à cultura, ao desporto ou ao património natural e construído.





A vereadora disse ainda que a autarquia acaba de avançar com o seu Plano Municipal de Juventude e são “projetos como este que também nos inspiram a desenvolver trabalho em prol dos mais jovens, que trazem consigo um mundo de sonhos e de expetativas a que procuraremos atender nos próximos quatro anos”.





A exposição fotográfica “Foc'ARTE - Retratos de Jovens Olhares” está patente até ao final do mês de agosto e reúne 20 fotografias captadas por vários jovens que foram orientados pelo formador José Borges.