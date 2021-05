Cristina Calisto visitou os Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada

Uma visita que teve o intuito de abordar a cooperação entre as duas instituições e de apresentar os equipamentos de proteção individual de combate a incêndios que foram adquiridos com o apoio da autarquia da Lagoa.





Segundo refere nota, foi transmitida a intenção da AHBVPDL dinamizar a campanha de angariação de sócios, no concelho da Lagoa, estabelecer parcerias com o setor empresarial lagoense, como forma de ajudar o comércio tradicional, com vantagens exclusivas para os associados da AHBVPDL e adquirir apoio institucional para a realização de exposições temáticas na Lagoa.





Na ocasião, Cristina Calisto visitou todas as instalações e o momento foi, igualmente, marcado com a assinatura do livro de honra por parte da autarca e pela inscrição como sócia da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada.





Ficou reiterado, neste encontro, “toda a sua disponibilidade pessoal e institucional para colaborar com esta instituição humanitária, que se carateriza pela sua missão, altruísmo e espírito de entrega, ao serviço das comunidades de Ponta Delgada e Lagoa, a qualquer hora do dia e todos os dias do ano”, finaliza a nota.