Cristina Calisto congratula-se com o anúncio da pavimentação do caminho do Valongo, em Água de Pau

A presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto, congratula-se com o anúncio da empreitada de construção e pavimentação do caminho do Valongo, em Água de Pau.

Segundo a autarca, esta era uma obra há muito ansiada por este município, uma vez que irá melhorar as condições de acesso daquela zona, principalmente no que se refere ao desenvolvimento da atividade pecuária. Por outro lado, é uma obra que contribui para o melhoramento de infraestruturas na agricultura, beneficiando assim os agricultores lagoenses, adianta nota de imprensa.





A assinatura do contrato da empreitada de construção do caminho do Valongo, em Água de Pau, no Perímetro de Ordenamento Agrário da Lagoa, foi concretizada com a empresa Marques, no valor de 58.750,00 €, com um prazo de execução de 60 dias.





Esta obra consiste na construção de um caminho agrícola com cerca de 510 metros de comprimento e 4 metros de largura, beneficiando cerca de 17 explorações agrícolas.







Relembre-se que, o concelho de Lagoa tem uma grande importância no sector agrícola. Tem cerca de 7.500 animais registados, 240 produtores dos quais 60 são produtores de leite. Por outro lado, a Lagoa detém a segunda maior exploração dos Açores e a exploração que produz mais leite nos Açores, três fábricas de ração, o maior aviário dos Açores, uma fábrica de laticínios e onde existem pequenas e médias empresas que prestam também serviços à agricultura.