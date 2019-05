Cristas diz ter compreendido "o sinal" dos eleitores para o CDS

As mais lidas

Imediatamente antes, falou para o interior do partido, que dentro de quatro meses disputa novas eleições, legislativas, em 06 de outubro, afirmando: “Temos um partido forte, unido, dinâmico, entusiasmado.”

Outros fatores que, segundo Assunção Cristas, contribuíram para o resultado do CDS-PP, em torno dos 6%, foi a “polarização dos votos à direita”.

No final de uma noite eleitoral, em que o CDS-PP elegeu um deputado, Nuno Melo, a presidente centrista, Assunção Cristas, admitiu ainda que se confirmou que a abstenção, em redor dos 70%, foi “o maior obstáculo” do partido.

A líder do CDS-PP, que assumiu o resultado “aquém dos objetivos traçados” para as europeias de hoje, afirmou ter compreendido “o sinal” que os eleitores lhe quiseram dar e disse acreditar que o partido está “forte e unido”.

