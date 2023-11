Crise inflacionista e energética custa ao Estado 2.053,5 ME até setembro

“Em setembro, a execução reportada das medidas adotadas no âmbito da mitigação do choque geopolítico, levou a uma diminuição da receita em 1.178 milhões de euros e a um aumento da despesa total em 875,5 milhões de euros”, revelou o documento da Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Do lado da receita destacam-se os impactos ligados à perda de receita fiscal, como a redução do ISP - Imposto Sobre os produtos Petrolífero equivalente à descida do IVA - Imposto sobre o Valor Acrescentado para 13% (471,9 milhões de euros), o IVA Zero (341 milhões de euros), a devolução da receita adicional de IVA via ISP (169,6 milhões de euros) e a suspensão da taxa de carbono no ISP (137,7 milhões de euros).

No que se refere à despesa, inclui-se o apoio extraordinário às famílias mais vulneráveis (263,3 milhões de euros), os apoios a setores de produção agrícola (196 milhões de euros), o complemento ao apoio extraordinário para crianças e jovens (149,7 milhões de euros) e o apoio extraordinário à renda (136,5 milhões de euros).