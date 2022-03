O Clube dePatinagem de Santa Cruz - Lagoa (CPSC) é o novo vice-campeão nacional, ao terminar o Torneio Nacional de Patinagem Artística, época 2021, na segunda posição, com 228,03 pontos, atrás apenas do Grupo Nun’Álvares, campeão com larga vantagem (349,81)

A prova, disputada na cidade da Guarda nos dias 26, 27 e 28 de novembro, contou com a participação de 64 clubes, entre os quais três micaelenses: além do CPSC, também a Academia de Patinagem Artística dos Açores (APAA) se fez representar, com três atletas, finalizando na nona posição (110,72), enquanto o Clube de Patinagem da Vila de Capelas quedou-se pelo 59.º lugar (22,53).

OCPSC levou nove atletas, entre eles Rita Rodrigues e Laura Vieira (infantis), Mariana Vieira e Júlia Barbosa (iniciados), Carlota Resendes (cadete), Carlota Pereira e Beatriz Ferreira (juvenil), Maurício Lopes (júnior) e Mariana Sousa (sénior). Destaque para a medalha de bronze de Carlota Resendes, no escalão de Cadete.



Quanto à APAA, que participou no torneio graças ao ranking nacional, de relevar as duas medalhas conquistadas, as primeiras a nível nacional desde a formação do clube, em 2016. Carolina Sousa, em Juvenis, sagrou-se vice-campeã do Torneio Nacional, cabendo a Simone Serpa, no escalão de Iniciados, o outro pódio, conquistando a medalha de bronze e registando o seu recorde pessoal no Programa Longo. No mesmo escalão, nota ainda para o nono lugar de Matilde Aguiar, atleta que também aumentou o seu recorde pessoal.



Três clubes no torneio de benjamins

Simultaneamente com o Torneio Nacional, a cidade da Guarda acolheu o Torneio Nacional de Benjamins. A Associação de Patinagem de São Miguel esteve presente com três clubes entre os 21 participantes: o Clube de Patinagem Ribeirgrandense foi o melhor classificado, finalizando no 7.º lugar, com 37,08 pontos, seguido da Escola de Patinagem de Ponta Delgada, 13.ª (25,77), e do CPSC, 15.º (25,64).