CP Ribeiragrandense ganhou a Taça Açores

O Clube Patinagem Ribeiragrandense (CPR) juntou sábado mais um troféu ao seu palmarés ao conquistar, pela primeira vez na sua história, a Taça Açores de Patinagem Artística.



A formação da cidade da Ribeira Grande participou com duas equipas na prova organizada pela Associação de Patinagem de São Miguel (APSM), com a colaboração do Clube Patinagem Santa Cruz (CPSC), e para além do primeiro lugar, ainda alcançou o terceiro posto com a sua equipa B.



Na segunda posição classificou-se a equipa A da Academia de Patinagem Artística dos Açores (APAA).



O CPSC foi quarto classificado, seguido da equipa A da Escola Patinagem Ponta Delgada (EPPD) na quinta posição, Clube Patinagem Vila de Capelas (CPVC) no sexto posto, equipa B da EPPD em sétimo e equipa B da APAA em oitavo.



Ao conquistar a vitória na Taça Açores de Patinagem Artística, o CPR alcançou o direito de receber o apoio da Direção Regional do Desporto que suporta a deslocação de uma equipa dos Açores à Taça de Portugal da modalidade. Este ano a prova vai decorrer em Fafe, entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro.



A Taça Açores de Patinagem Artística contou com a participação de oito equipas de cinco clubes: CPR (com duas equipas), APAA (duas equipas), CPSC, EPPD (duas equipas) e CPVC, envolvendo cerca de meia centena de patinadores.